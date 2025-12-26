L’Institut National la Météorologie (INM) a placé, vendredi, les gouvernorats du Grand Tunis, Nabeul, Zaghouan et Sousse en vigilance orange, en raison “de pluies temporairement orageuses, parfois intenses et en quantités localement importantes attendues”. Ces pluies seront accompagnées de chute de grêle par endroits et de vents forts dépassant 60 km/h sous orages.

D’après dans la carte de vigilance de l’Institut, les fortes précipitations prévues sont susceptibles d’affecter les activités humaines. Les conditions de circulation routière peuvent également être difficiles. Par ailleurs, les cumuls importants de précipitation sur des courtes durées, peuvent provoquer des crues inhabituelles, des oueds et des fossés et dans les zones habituellement inondables.

Il met aussi en garde contre le risque de débordement des réseaux d’assainissement et des coupures d’électricité qui peuvent se produire, recommandant, ainsi, de se renseigner avant d’entreprendre un déplacement et de faire preuve de vigilance. Il a, également, appelé à la prudence face aux conditions de circulation pouvant être difficiles.

Les habitants des zones habituellement inondables, doivent prendre les précautions d’usage, se tenir informés, suivre les consignes de sécurité et ne descendre en aucun cas dans les sous-sols durant l’épisode pluvieux.

Plusieurs autres régions du pays, à savoir Bizerte, Jendouba, Béja, le Kef, Siliana, Kairouan, Mahdia et Monastir sont placées en vigilance jaune qui requiert selon l’institut, “une attention particulière en cas de pratique d’activités sensibles au risque météorologique”.

La Vigilance météorologique vise à attirer l’attention de tous sur les dangers potentiels d’une situation météorologique. Elle est, également, destinée aux services de la sécurité civile et aux autorités sanitaires qui peuvent ainsi alerter et mobiliser respectivement les équipes d’intervention et les professionnels et structures de santé.

Une carte de Vigilance est actualisée au moins deux fois par jour à 7h et 17h. Elle signale si un danger menace un ou plusieurs gouvernorats dans les prochaines 24 heures.