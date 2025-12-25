Dans le cadre de son projet de relance du Cirque artistique et la crÃ©ation dâ€™une section Â« Cirque Â» au sein de Lâ€™Ecole Pratique des MÃ©tiers du ThÃ©Ã¢tre, le ThÃ©Ã¢tre National Tunisien (TNT) annonce lâ€™ouverture dâ€™un Appel Ã candidature, en vue de sÃ©lectionner cinq formateurs dans diffÃ©rentes disciplines des Arts du cirque qui seront appelÃ©s Ã diriger des ateliers pratiques lors de lâ€™annÃ©e prÃ©paratoire de formation 2026.

Les candidatures se feront en deux Ã©tapes Ã savoir le dÃ©pÃ´t dâ€™un dossier de candidature et la participation Ã une audition.

Le dossier de candidature doit comprendre une demande Ã©crite au nom du Directeur GÃ©nÃ©ral du TNT, ne copie de la carte d’identitÃ©, un CV dÃ©taillÃ© ainsi que les diplÃ´mes et les attestations justifiants les qualifications professionnelles requises (une expÃ©rience de 3 ans au moins dâ€™exercice est exigÃ©e).

Les auditions seront tenues devant un jury dâ€™experts afin dâ€™Ã©valuer motivation, connaissances, et compÃ©tences des candidats selon les critÃ¨res suivants Ã savoirÂ :

– CompÃ©tences techniques : jonglerie, Ã©quilibre, acrobatie…

– CompÃ©tences pÃ©dagogiques : transmission, respect des rÃ¨gles de sÃ©curitÃ©, dynamique de groupes…

– QualitÃ©s humaines : sens du contact et des responsabilitÃ©s, crÃ©ativitÃ©, autonomie, travail en Ã©quipe..

Les dates des auditions seront communiquÃ©es aux candidats ultÃ©rieurement.

Le dernier dÃ©lai pour le dÃ©pÃ´t des candidatures est fixÃ© au 21 janvier 2026 inclus. Il doit se faire au Bureau dâ€™ordre du TNT, Palais du ThÃ©Ã¢tre, 58 place Halfaouine 1006 Tunis, ou par courrier recommandÃ©. Pour plus dâ€™informations, il faudrait contacter lâ€™administration du TNT au numÃ©ro de tÃ©l : 21671565693

Sachant que le mail est le suivant: contact@theatrenational.tn