La première journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations de football Maroc-2025 s’est achevée mercredi 24 décembre. Les sélections engagées dans les six groupes ont disputé leurs premiers matches, livrant un premier aperçu des forces en présence dans cette 35e édition du tournoi continental.

À l’issue de cette phase de groupes, les deux premières équipes de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, décrocheront leur qualification pour les huitièmes de finale.

Groupe A : le Maroc démarre bien

Le groupe A a été lancé dimanche 21 décembre avec la victoire du Maroc face aux Comores (2-0). Le pays hôte a ainsi réussi son entrée en lice. Le lendemain, le Mali et la Zambie se sont neutralisés (1-1), laissant le Maroc seul en tête après la première journée.

Groupe B : deux victoires serrées

Dans le groupe B, disputé lundi 22 décembre, l’Égypte s’est imposée face au Zimbabwe (2-1), tandis que l’Afrique du Sud a pris le dessus sur l’Angola sur le même score (2-1). Les deux équipes comptent trois points chacune à l’issue de cette première sortie.

Groupe C : succès pour la Tunisie et le Nigeria

Le groupe C a été marqué mardi 23 décembre par les victoires de la Tunisie contre l’Ouganda (3-1) et du Nigeria face à la Tanzanie (2-1). Les Aigles de Carthage et les Super Eagles prennent ainsi une option dès la première journée.

Groupe D : le Sénégal impressionne

Toujours mardi, le Sénégal s’est largement imposé face au Botswana (3-0), alors que la RD Congo a remporté son match contre le Bénin (1-0). Ces résultats placent le Sénégal et la RD Congo en tête du groupe D.

Groupe E : l’Algérie en démonstration

Mercredi 24 décembre, l’Algérie a dominé le Soudan (3-0) dans le groupe E. Dans l’autre rencontre, le Burkina Faso a battu la Guinée équatoriale (2-1), permettant aux deux équipes de débuter la compétition par une victoire.

Groupe F : Cameroun et Côte d’Ivoire au rendez-vous

Le groupe F s’est conclu par les succès du Cameroun face au Gabon (1-0) et de la Côte d’Ivoire contre le Mozambique (1-0). Les deux sélections prennent la tête du groupe après cette première journée.