La Bourse de Tunis a terminé la séance du mercredi 24 décembre 2025 sur une légère baisse, marquant une pause après plusieurs séances de progression. Le TUNINDEX a reculé de 0,11 %, tandis que le TUNINDEX20 a perdu 0,17 %, un repli modéré qui reflète surtout une phase de respiration du marché.

Une année boursière exceptionnelle

Ce léger recul n’efface en rien la très bonne performance du marché en 2025. Depuis le début de l’année, l’indice principal de la Bourse de Tunis a progressé de plus de 33 %, témoignant d’un regain de confiance des investisseurs et d’un intérêt croissant pour les actions cotées.

Une activité soutenue sur le marché

La séance a été marquée par des échanges importants, avec près de 1,95 milliard de dinars traités. Sur l’ensemble de l’année, les volumes cumulés dépassent les 5 milliards de dinars, en nette hausse par rapport à l’an dernier. Cette évolution confirme un marché plus actif et plus attractif.

Des secteurs qui tirent leur épingle du jeu

Certaines branches ont mieux résisté que d’autres. Les matériaux de base, le bâtiment et les assurances ont enregistré des hausses, tandis que les secteurs de la consommation et de l’agroalimentaire ont connu des replis. Les valeurs bancaires, très performantes cette année, ont marqué le pas.

Une fin d’année sous le signe de la stabilité

Au final, cette séance confirme un marché tunisien solide, qui marque une pause sans remettre en cause sa trajectoire positive. Les perspectives restent favorables à l’approche de 2026, dans un climat globalement rassurant pour les investisseurs.

Palmarès de la séance

Top hausses :

STAR : +4,49 %

UADH : +3,57 %

OFFICEPLAST : +3,26 %

Top baisses :

ASSAD : -4,40 %

STIP : -4,36 %

SIPHAT : -4,33 %

Valeurs les plus actives en capitaux :

Magasin Général

SAH

BH Assurance

Amen Bank

Poulina Group Holding