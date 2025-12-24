Un concert exceptionnel de l’Orchestre Symphonique Tunisien ” La Nuit des Jeunes Chefs” aura lieu le vendredi 26 décembre 2025 à 20h à la Grande Salle de l’Opéra de Cité de la Culture Chedli Klibi pour un spectacle où la direction de l’orchestre est confiée à des maestros reconnus pour leurs brillants parcours.

Dans une démarche innovante d’ouverture au vaste monde, l’Orchestre Symphonique tunisien a installé une belle tradition. Il s’agit des concerts labellisés “La nuit des Chefs ” où la direction d’orchestre est confiée à des maestros reconnus pour leurs brillants parcours indiquent les organisateurs.

Aujourd’hui, de ” jeunes chefs ” sont invités à diriger l’orchestre lors d’un concert exceptionnel. Cette soirée est une grande opportunité pour la nouvelle génération et un grand moment de révélation.