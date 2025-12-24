Le marché boursier a légèrement gagné du terrain sur la séance de mardi. Le benchmark a pris +0,2 % à 13 291 points dans un volume garni de 20,2 MD, soutenu par deux transactions de bloc portant sur les titres TPR (8,9 MD) et SFBT(2,3 MD), selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre BTE a enregistré la progression la plus soutenue de la séance. L’action de la banque a gagné 4,2 % à 3,700 D dans un volume dérisoire de mille dinars.

Le titre TPR a été la valeur vedette de la séance. L’action s’est bonifiée de 1,8 % à 10,990 D. La valeur a chapeauté le palmarès des échanges en drainant un volume de 9 MD.

Le titre STA s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du concessionnaire de la marque Cherry a régressé de –4,5 % à 36,000 D. La valeur a été échangée à hauteur de 242 mille dinars sur la séance.

Le titre ASSAD a terminé la séance sur une note morose. L’action du producteur des batteries automobiles a perdu 4,2 % 3,180 D. La valeur a amassé des flux de 122 mille dinars sur la séance.