Le tirage au sort du premier tour préliminaire de la Coupe de Tunisie, réservé aux équipes de la Ligue 2 du football professionnel, aura lieu jeudi 25 décembre à partir de 11h00. L’annonce a été faite lundi par l’instance dirigeante du football tunisien dans un communiqué.

Cette étape marque le lancement officiel de l’édition à venir de la Coupe de Tunisie, avec l’entrée en lice des clubs de deuxième division professionnelle.

Enchaînement avec les autres divisions

À l’issue du tirage consacré aux équipes de Ligue 2, la Fédération procédera à celui concernant les clubs de la Ligue Amateur, niveaux 1 et 2, ainsi que ceux de la Ligue régionale. Ce second tirage est programmé à partir de 12h00, le même jour et au même lieu.

Cette organisation permet de définir, en une seule matinée, l’ensemble des affiches du premier tour préliminaire pour les différentes catégories engagées.

Des dates déjà arrêtées pour les rencontres

La Fédération tunisienne de football a également rappelé les dates prévues pour la tenue des matches. Les rencontres de ce premier tour préliminaire se disputeront les 10 et 11 janvier 2026.

Ces échéances permettront aux équipes concernées de planifier leur préparation en amont, dans l’attente de connaître leurs adversaires à l’issue du tirage au sort.

La Coupe de Tunisie demeure l’une des compétitions majeures du calendrier national, offrant aux clubs des divisions inférieures l’opportunité de se mesurer à des adversaires d’un niveau supérieur lors des tours suivants.