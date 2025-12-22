La sélection nigériane de football aborde la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 avec de grandes ambitions. L’entraîneur des Super Eagles, Éric Chelle, l’a affirmé lundi à Fès, à la veille du premier match de son équipe face à la Tanzanie, prévu mardi au complexe sportif de la ville.

S’exprimant en conférence de presse d’avant-match, l’ancien international malien a insisté sur l’état d’esprit qui anime son groupe pour cette compétition continentale, organisée du 21 décembre au 18 janvier au Maroc.

« Nous nourrissons beaucoup d’ambitions »

« C’est un grand plaisir d’être avec une grande équipe et un grand pays, le Nigeria. Nous nourrissons beaucoup d’ambitions pour cette CAN, à commencer par ce premier match », a déclaré Éric Chelle. Le sélectionneur, en poste depuis janvier 2025, a souligné l’importance de bien débuter la compétition.

« Je suis fier d’être ici, c’est un match relevé qui nous attend, et je veux le gagner », a-t-il ajouté, mettant en avant la détermination de son équipe à réussir son entrée en lice.

Un groupe concentré sur le projet

Le technicien nigérian a également exprimé sa confiance envers ses joueurs. « Les joueurs sélectionnés ont toute ma confiance pour mener à bien notre grand projet », a-t-il noté, précisant que l’ensemble du groupe est concentré, prêt à jouer et à s’investir pour décrocher un premier succès avant de « penser à la suite de la compétition ».

Interrogé sur l’adversaire tanzanien, Éric Chelle a expliqué préférer se focaliser sur son équipe et son projet de jeu, tout en indiquant que le staff technique prévoit une séance d’entraînement et une analyse vidéo de la Tanzanie afin de préparer la rencontre.

Ndidi souligne la responsabilité collective

Présent également en conférence de presse, l’international nigérian Wilfried Ndidi a mis en avant la responsabilité qui incombe au groupe. Selon lui, une sélection composée de jeunes joueurs évoluant dans des championnats européens compétitifs et de cadres expérimentés est consciente de l’enjeu.

« Jeunes et séniors sont conscients de l’importance de la responsabilité et travaillent pour honorer le pays », a-t-il déclaré, rappelant que l’objectif ultime reste d’aller le plus loin possible dans le tournoi.

Un statut de favori assumé

Triple champion d’Afrique et finaliste de la dernière CAN 2023 disputée en Côte d’Ivoire, le Nigeria figure parmi les favoris naturels pour le sacre continental. Pour cette nouvelle édition, les Super Eagles entendent proposer un jeu ambitieux afin d’effacer le souvenir de leur échec lors des éliminatoires du Mondial 2026 et renouer avec leurs supporters.