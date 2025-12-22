Tunis, 22 décembre – Le temps sera, lundi matin, localement brumeux, avant de devenir partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la couverture nuageuse s’épaissira progressivement durant la nuit, notamment sur les régions de l’Ouest.

Des pluies sont attendues, temporairement orageuses et parfois diluviennes sur l’extrême Nord-Ouest, accompagnées localement de chutes de grêle.

Le vent soufflera du secteur sud à ouest, relativement fort près des côtes et sur le Sud-Est, et faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée à localement très agitée.

Les températures maximales varieront généralement entre 14 et 19 degrés, et avoisineront les 11 degrés sur les hauteurs de l’Ouest.