La 15e journée du Championnat du Portugal de football s’est étalée du vendredi 19 au mardi 23 décembre, avec plusieurs rencontres encore programmées en début de semaine, tandis que Porto conserve la tête du classement.
Résultats
Vendredi 19 décembre :
Estoril – Sporting Braga : 1-0
Samedi 20 décembre :
Gil Vicente – Rio Ave : 2-2
Estrela Amadora – Moreirense : 0-0
Dimanche 21 décembre :
AVS – Nacional Madeira
Tondela – Casa Pia
Santa Clara – Arouca
Lundi 22 décembre :
FC Alverca – Porto
Benfica – FC Famalicão
Mardi 23 décembre :
Vitória Guimarães – Sporting Portugal
Classement (après 15 journées)
Porto – 40 pts (14 m.)
Sporting Portugal – 35 pts (14 m.)
Benfica – 32 pts (14 m.)
Gil Vicente – 26 pts (15 m.)
Sporting Braga – 25 pts (15 m.)
FC Famalicão – 23 pts (14 m.)
Moreirense – 21 pts (15 m.)
Vitória Guimarães – 21 pts (14 m.)
Estoril – 17 pts (15 m.)
FC Alverca – 17 pts (14 m.)
Rio Ave – 17 pts (15 m.)
Estrela Amadora – 15 pts (15 m.)
Nacional Madeira – 15 pts (14 m.)
Santa Clara – 15 pts (14 m.)
Arouca – 12 pts (14 m.)
Casa Pia – 10 pts (14 m.)
Tondela – 9 pts (14 m.)
AVS – 3 pts (14 m.)
Avec un parcours quasi parfait (13 victoires et un nul), Porto domine toujours le championnat, devant le Sporting Portugal et Benfica, alors que la lutte pour le maintien s’annonce déjà intense en bas de tableau.