La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se tiendra désormais tous les quatre ans à partir de 2028. L’annonce a été faite samedi à Rabat par le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, à l’issue de la réunion du comité exécutif de l’instance continentale. Cette réforme vise à offrir de meilleures conditions de préparation aux sélections nationales engagées dans la compétition.

Un nouveau calendrier pour la CAN

Selon Patrice Motsepe, le passage à un rythme quadriennal doit permettre aux équipes africaines de mieux planifier leur préparation sportive. « La CAN se tiendra tous les quatre ans à partir de 2028 afin de permettre aux sélections de mieux se préparer à cette compétition continentale », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse tenue à Rabat. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué concernant les modalités de transition vers ce nouveau calendrier. [à vérifier]

Lancement d’une ligue africaine des nations

Le président de la CAF a également annoncé la création d’une ligue africaine des nations, réservée aux sélections africaines. Cette nouvelle compétition a pour objectif affiché d’élever le niveau du football sur le continent. Elle vise aussi à générer davantage de revenus financiers pour les instances et les participants. Les contours précis de cette ligue, notamment son format et son calendrier, n’ont pas été détaillés. [à vérifier]

Une réforme inscrite dans une vision globale

Patrice Motsepe a précisé que ces décisions s’inscrivent dans une vision globale de développement du football africain. Selon lui, cette approche prend en considération l’intérêt des équipes nationales, des joueurs et des clubs, ainsi que celui du football africain dans son ensemble. Aucune mesure complémentaire n’a été annoncée concernant l’accompagnement de ces réformes.

Hausse de la dotation financière du vainqueur

Autre annonce majeure : l’augmentation de la dotation financière destinée au vainqueur de la CAN. Le prize money passera à 10 millions de dollars américains, a indiqué le président de la CAF. Cette décision s’inscrit dans la volonté de renforcer l’attractivité et la compétitivité de la principale compétition continentale des nations africaines.

Coup d’envoi de la 35e édition

La 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations démarre dimanche. Le match d’ouverture opposera le Maroc aux Comores au stade Moulay Abdellah à Rabat. Cette rencontre marquera le lancement officiel du tournoi, organisé au Maroc.