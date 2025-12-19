Le mois de novembre 2025 a été marqué par un déficit pluviométrique national de 20 %, indique l’Institut national de la météorologie (INM) dans son bulletin climatique mensuel publié jeudi.

Toutefois, le nord du pays a enregistré une pluviométrie globalement conforme à la normale, grâce aux fortes précipitations observées dans le Nord-Ouest, notamment à Tabarka. Cette station a, en effet, enregistré plusieurs cumuls journaliers importants : 33,4 mm le 2 novembre, 72 mm le 21, 42,2 mm le 22, 46,2 mm le 26, 38 mm le 27 et 34 mm le 28 novembre.

Ces épisodes pluvieux successifs ont permis de compenser, dans une large mesure, les déficits observés dans d’autres régions du pays, en particulier dans le centre, où le manque de précipitations a atteint 90 %, et dans le sud, avec un déficit de 40 %.

Au nord, les neuf stations météorologiques ont cumulé 694,3 mm, soit 105,2 % de la normale pour la même période.

Dans le centre, les sept stations ont enregistré un cumul total de 19,8 mm, représentant seulement 9,5 % de la normale, traduisant un déficit pluviométrique très marqué d’environ 90 %.

Quant au sud, les neuf stations ont cumulé 94,8 mm, contre une normale de 156,8 mm, soit 60,5 % de la moyenne climatologique.

D’autre part, la température moyenne nationale s’est établie à 16,6 °C en novembre 2025, légèrement supérieure à la normale de 16,5 °C, soit un écart positif de +0,1 °C.

Les températures moyennes mensuelles ont varié entre 11,9 °C à Thala et 19,1 °C à Djerba.

Les températures maximales moyennes ont oscillé entre 16,3 °C à Thala et 23,9 °C à Médenine, tandis que la température maximale moyenne nationale a atteint 21,9 °C, dépassant la moyenne de référence (21,5 °C).

Les températures minimales ont varié de 6,5 °C au Kef à 15,1 °C à Mahdia. La température minimale moyenne nationale s’est établie à 11,3 °C, légèrement inférieure à la moyenne de référence de 11,6 °C.

Par ailleurs, des chutes de neige ont été observées au cours du mois, principalement dans les zones montagneuses du nord-ouest, notamment à Aïn Draham et sur les hauteurs avoisinantes.