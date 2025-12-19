Un camp scientifique sur la sécurité numérique se tient, du 17 au 20 décembre, au complexe des jeunes à Tozeur.

Cet événement vise à sensibiliser les enfants aux éventuelles menaces cybernétiques, à promouvoir les bonnes pratiques en ligne auprès des jeunes et à renforcer la sécurité numérique en milieu scolaire et universitaire, a souligné, Hadhemi Souli, animatrice au complexe des jeunes à Tozeur.

De son côté, Asma Jarrahi, responsable à l’Agence nationale de la cybersécurité, a indiqué que les risques numériques sont liés, notamment, à l’usurpation d’identité, au vol de données, au harcèlement et aux “deepfake”.

A cet égard, a-t-elle ajouté, des jeunes passionnés de sécurité numérique concevront des techniques de détection et d’analyse des cybermenaces, dans le cadre des travaux du camp scientifique, les meilleurs projets seront primés à la clôture.