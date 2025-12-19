L’Agence Tunis-Afrique Presse (TAP) a dévoilé vendredi la liste des nominés pour le titre de meilleur sportif tunisien de l’année 2025. Ce palmarès s’inscrit dans le cadre du 14e référendum annuel sportif organisé par l’agence depuis 2012.

Un référendum piloté par la TAP

Le référendum est piloté par la Direction Jeunesse et Sport de l’agence TAP. Dans sa catégorie officielle, il est ouvert à la participation de l’ensemble des journalistes sportifs tunisiens, ainsi qu’aux directeurs techniques des fédérations nationales et aux entraîneurs des clubs de la Ligue 1 du football professionnel.

Parallèlement à ce vote officiel, un scrutin du public est également organisé au profit des internautes visitant le site officiel de l’agence TAP.

Une sélection issue des performances de 2025

La liste finale des nominés a été arrêtée après un sondage préliminaire et une évaluation des performances réalisées par les sportifs tunisiens lors des compétitions régionales, continentales et internationales tout au long de l’année 2025.

Cinq catégories ont été retenues pour cette édition, couvrant le sport masculin, féminin, paralympique et le football.

Les cinq catégories en lice

Dans la catégorie Meilleur footballeur, les nominés sont Ali Abdi, Aymen Dahmène, Firas Chaouat, Montassar Talbi et Hannibal Mejbri.

La catégorie Meilleur sportif regroupe Ahmed Jaouadi (natation), Khalil Jendoubi (taekwondo), Farès Ferjani (escrime), Khaled Bougriba (boules) et Rafed Mabrouk (wushu kung-fu).

Pour le titre de Meilleure sportive, sont en lice Wafa Masghouni (taekwondo), Mouna Béji (boules), Khadija Krimi (aviron), Selma Dhaouadi (aviron) et Marwa Bouzayani (athlétisme).

La catégorie Meilleur sportif paralympique comprend Amanallah Tissaoui, Yassine Gharbi, Mohamed Nidhal Khelifi, Walid Ktila et Yassine Guennichi.

Enfin, la catégorie Meilleure sportive paralympique réunit Raoua Tlili, Marwa Brahmi, Raja Jebali, Sonia Mansour et Jihène Azaiez.

Résultats attendus début janvier

Les résultats définitifs de ce sondage seront annoncés durant la première semaine de janvier 2026, à l’occasion de la Journée de la presse sportive, organisée par l’agence TAP.