La Ligue italienne de football a confirmé jeudi la délocalisation en Australie du match de championnat entre l’AC Milan et Côme, prévu début février. Cette décision intervient deux mois après l’annulation par la Ligue espagnole d’un projet similaire aux États-Unis.

Un match programmé le 8 février à Perth

La rencontre se disputera le 8 février à Perth, a annoncé le président de la Lega Serie A, Ezio Simonelli, sur la chaîne Italia Uno. Cette déclaration a été faite en marge de la première demi-finale de la Supercoupe d’Italie opposant l’AC Milan à Naples à Ryad.

Les garanties apportées par la FIFA

Ezio Simonelli a indiqué que la Ligue italienne avait échangé avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il a évoqué des doutes initiaux concernant certaines obligations liées à la délocalisation, notamment l’utilisation d’arbitres étrangers. Selon lui, le président de la commission des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, a donné des garanties sur la qualité de l’arbitrage.

Une condition imposée par la Confédération asiatique

Pour donner son accord à la tenue du match en Australie, la Confédération asiatique de football (AFC), à laquelle est affiliée l’Australie, a exigé que la rencontre soit dirigée par des arbitres issus de l’AFC et non par des arbitres italiens. Cette condition a été acceptée par la Lega Serie A.

« Nous allons accepter cette condition, il nous restera encore d’autres choses à régler », a précisé Ezio Simonelli, évoquant notamment des questions de marketing.

Une première historique pour la Série A

Avec cette décision, la Série A devrait organiser, pour la première fois de son histoire, un match de championnat à l’étranger. Cette initiative continue de susciter des débats, dans un contexte marqué par des précédents récents en Europe.