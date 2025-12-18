La sélection marocaine de football a remporté la Coupe Arabe FIFA Qatar-2025 en s’imposant face à la Jordanie sur le score de 3 buts à 2 après prolongations, jeudi soir au stade Lusail à Doha.

Les Lions de l’Atlas ont entamé la rencontre tambour battant en ouvrant le score dès la 4e minute grâce à Oussama Tannane. Dominés en début de match, les Jordaniens sont progressivement revenus dans la partie et ont égalisé au retour des vestiaires par Ali Olwan (48e), avant que ce dernier ne donne l’avantage aux siens en transformant un penalty à la 68e minute.

Alors que la Jordanie semblait se diriger vers un sacre historique, le Maroc a trouvé les ressources nécessaires pour renverser la situation en fin de match. Abderrazak Hamdallah a permis aux siens de revenir à égalité à la 87e minute, envoyant les deux équipes en prolongations.

Lors de la première période des prolongations, l’attaquant marocain s’est de nouveau illustré en inscrivant le but de la victoire à la 100e minute, offrant ainsi le titre aux Lions de l’Atlas au terme d’une finale riche en rebondissements.

Grâce à ce succès, le Maroc décroche le deuxième titre de son histoire en Coupe Arabe, après celui remporté en 2012, et confirme sa montée en puissance sur la scène du football arabe.