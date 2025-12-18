La sélection tunisienne a battu le Botswana sur le score de 2 buts à 1, vendredi à Tabarka, lors d’un match amical disputé dans le cadre de la préparation à la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2025. Cette rencontre s’inscrivait dans le stage de préparation des deux équipes en vue de la compétition continentale, prévue du 21 décembre au 18 janvier au Maroc.

Les Aigles de Carthage ont été mis en difficulté en seconde période après l’ouverture du score botswanaise, avant de renverser la situation dans les dernières minutes de jeu.

Orebonye frappe, Sliti répond

Le Botswana a ouvert la marque à la 50e minute par Tumisang Orebonye. Longtemps menée, la Tunisie a attendu la fin de match pour revenir au score. Naïm Sliti a inscrit le but de l’égalisation à la 85e minute, avant de donner l’avantage à son équipe sur penalty, transformé à la 90e minute.

Ce doublé a permis aux Tunisiens de conclure positivement cette rencontre de préparation, disputée sans public.

Un match à huis clos, sans médias

La rencontre s’est déroulée à huis clos et sans couverture médiatique, dans le cadre du stage des Aigles de Carthage à Tabarka. Ce rassemblement s’inscrit dans la dernière ligne droite de la préparation tunisienne avant le départ pour le Maroc.

Le stage de l’équipe nationale, dirigée par Sami Trabelsi, se poursuivra jusqu’au 19 décembre, date fixée pour le voyage vers le pays hôte de la CAN-2025.

La Tunisie attendue dans le groupe C

Lors de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations, la Tunisie évoluera dans le groupe C. Elle débutera la compétition le 23 décembre à Rabat face à l’Ouganda. Les Aigles de Carthage affronteront ensuite le Nigéria le 27 décembre à Fès, avant de conclure le premier tour contre la Tanzanie, le 30 décembre à Rabat.

Ce calendrier place la Tunisie face à des adversaires aux profils variés dès le premier tour de la compétition.

Le Botswana dans un groupe relevé

De son côté, le Botswana est logé dans le groupe D de la CAN-2025. Il y affrontera le Bénin, la République démocratique du Congo et le Sénégal lors de la phase de poules.