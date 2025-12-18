La Tunisie se classe 85e sur 93 pays dans l’Indice mondial de l’intelligence artificielle 2025, publié par The Observer. Ce classement évalue les performances nationales en matière d’intelligence artificielle (IA) selon trois axes principaux : l’application et l’exécution, l’innovation et l’investissement. Les résultats placent la Tunisie parmi les pays à potentiel, mais encore en retrait sur plusieurs leviers structurants.

Un marché en croissance, mais encore fragile

Dans la catégorie « taille et marché », la Tunisie obtient 90 points. Le marché local de l’IA affiche des perspectives de croissance et de diversification, traduisant un certain dynamisme économique. Cette performance contraste toutefois avec d’autres indicateurs moins favorables, qui freinent la consolidation du secteur.

Engagement public réel, moyens limités

La stratégie gouvernementale recueille 88 points. L’État affiche un engagement clair en faveur du développement de l’IA. Toutefois, les ressources mobilisées restent insuffisantes pour combler la fracture technologique et soutenir un déploiement à grande échelle. Cette contrainte limite l’impact des orientations stratégiques annoncées.

Usage et écosystème : des progrès inégaux

L’intensité d’utilisation de l’IA atteint 82 points. L’adoption effective progresse, mais demeure en deçà des standards internationaux. Le système commercial, noté à 76 points, révèle un secteur privé actif, mais encore limité par le niveau d’investissement et la maturité des startups spécialisées.

Recherche appliquée et compétences sous tension

La capacité de développement et de transformation obtient 75 points. La conversion de la recherche en applications concrètes reste acceptable, soutenue par des initiatives open source et par la production de brevets. En revanche, le volet des compétences plafonne à 68 points. La Tunisie dispose d’experts qualifiés en IA, mais en nombre insuffisant pour rivaliser avec les pays leaders en Afrique et à l’échelle mondiale.

Un déficit marqué en recherche scientifique

L’environnement opérationnel reçoit 67 points, traduisant une adoption sociale limitée de l’IA, ce qui ralentit la diffusion des technologies innovantes. Le score le plus faible concerne la recherche scientifique, avec seulement 4 points. La production académique et les innovations scientifiques demeurent marginales.

Position africaine en retrait

Avec ce score global, la Tunisie ne figure pas parmi les dix premiers pays africains en IA. L’Égypte domine le classement continental (47e mondial), suivie de l’Afrique du Sud (54), du Ghana (61), de l’Algérie (65), du Maroc (68), du Nigeria (69), de Maurice (70), du Kenya (74), du Sénégal (75) et de la Côte d’Ivoire (84).