Tunis, 18 décembre – Des brumes locales denses marqueront la journée de jeudi, notamment durant la matinée, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM). Ces conditions réduiront temporairement la visibilité avant une amélioration progressive au fil des heures.

Après la dissipation des brumes, le temps deviendra partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Les nuages seront toutefois parfois denses, en particulier sur les régions de l’Ouest du centre et du sud. Ces zones connaîtront des chutes de pluies éparses, pouvant être temporairement orageuses, précise la même source.

Évolution des précipitations au cours de la nuit

Les précipitations ne se limiteront pas aux régions initialement concernées. Selon l’INM, les pluies s’étendront progressivement vers le reste des régions du pays au cours de la nuit. Cette évolution nocturne pourrait toucher plusieurs zones après une journée marquée par une alternance de passages nuageux et d’éclaircies.

Les épisodes pluvieux resteront épars et irréguliers. Leur caractère orageux sera temporaire et localisé, sans indication d’intensité généralisée. Aucune alerte spécifique n’a été signalée dans les prévisions communiquées.

Vent soutenu sur les côtes et le sud

Le vent soufflera du secteur Est. Il sera relativement fort à fort près des côtes ainsi que sur le sud du pays. Dans ces régions, il provoquera des tourbillons de sable locaux, susceptibles d’affecter la visibilité par endroits.

Dans les autres zones, le vent restera faible à modéré. Cette différence d’intensité marquera un contraste notable entre les régions côtières, le sud et le reste du territoire.

Mer très agitée et températures modérées

Les conditions maritimes seront difficiles. La mer sera très agitée, en lien avec la force du vent annoncée, notamment sur les côtes exposées.

Les températures maximales varieront généralement entre 17 et 21 degrés. Sur les hauteurs Ouest, les maximales seront plus basses, avoisinant les 12 degrés. Ces valeurs traduisent un temps relativement frais dans les zones élevées, comparativement aux régions de plaine.