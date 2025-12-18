Les seizièmes de finale de la Coupe du Roi ont livré une série de résultats marquants mardi et mercredi, avec plusieurs éliminations de clubs de première division face à des formations issues des divisions inférieures. Les rencontres ont confirmé le caractère imprévisible de la compétition, traditionnellement propice aux surprises.

Mardi : des succès serrés et des éliminations notables

La journée de mardi a été marquée par plusieurs confrontations équilibrées. Elche (D1) s’est imposé à l’extérieur face à Eibar (D2) sur le score de 1-0. Majorque (D1) a en revanche été éliminé par le Deportivo La Corogne (D2), battu 1-0.

La Real Sociedad (D1) a évité le piège face à Eldense en s’imposant 2-1, tandis que Valence (D1) a dominé Sporting Gijon (D2) sur le score de 2-0. Le FC Barcelone (D1) s’est également qualifié sans encaisser de but, en battant Guadalajara (D3) 2-0.

Mercredi : prolongations, tirs au but et nouveaux renversements

La journée de mercredi a confirmé la tendance aux surprises. Cultural Leonesa (D2) a éliminé Levante (D1) grâce à une victoire 1-0. L’Atlético Madrid (D1) a dû s’employer pour venir à bout des Baléares (D3), s’imposant 3-2.

Santander (D2) a créé la surprise en éliminant Villarreal (D1) sur le score de 2-1. Osasuna (D1) a arraché sa qualification face à Huesca (D2) après prolongation (4-2 a.p.). Albacete (D2) et le Celta Vigo (D1) se sont quittés sur un nul 2-2, la qualification se jouant aux tirs au but.

Le Real Madrid (D1) s’est qualifié difficilement face à Talavera de la Reina (D3), victoire 3-2. Dans l’affiche 100 % Liga, Alavés s’est imposé face au Séville FC 1-0.

Matches programmés

Plusieurs rencontres restent à disputer. Jeudi, Ourense CF affrontera l’Athletic Bilbao, Burgos CF recevra Getafe, tandis que Murcie sera opposé au Betis Séville. Enfin, le match Grenade (D2) – Rayo Vallecano (D1) est programmé pour mardi 6 janvier 2026.