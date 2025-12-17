La Fédération internationale de football (FIFA) lancera, le 3 janvier 2026 à Ryad, en Arabie saoudite, la sixième édition de la tournée mondiale du trophée de la Coupe du Monde. L’événement marque le 20e anniversaire de cette initiative, destinée à rapprocher les supporters du trophée original à l’approche du Mondial 2026.

Cette édition accompagne une Coupe du Monde annoncée comme la plus importante de l’histoire, organisée conjointement par trois pays hôtes : le Canada, les États-Unis et le Mexique. La tournée se veut un temps fort de mobilisation des fans avant le coup d’envoi de la compétition.

75 étapes sur plus de 150 jours

Après son départ de Ryad, le trophée effectuera 75 étapes dans 30 associations membres de la FIFA, sur une durée de plus de 150 jours. Selon l’instance internationale, cette tournée offrira à des milliers de supporters à travers le monde l’opportunité d’approcher le trophée et de vivre l’ambiance de la compétition reine du football.

Le parcours inclura notamment les trois pays hôtes du Mondial 2026, ainsi que des nations appelées à accueillir de futurs grands rendez-vous du football mondial, parmi lesquelles figurent le Portugal, l’Espagne, l’Arabie saoudite et le Brésil.

Animations et expériences pour le public

À chaque escale, le public pourra participer à des activités immersives, des défis techniques et accéder à des contenus exclusifs. Ces animations seront proposées avec la participation de légendes de la FIFA, précise l’organisation.

Le directeur des Affaires commerciales de la FIFA, Romy Gai, a rappelé que le trophée « est universellement reconnu comme le symbole sportif par excellence ». Il a souligné qu’en cinq éditions, la tournée a déjà visité 182 associations membres sur les 211 que compte la FIFA.

Une initiative à dimension sociale et environnementale

Lancée il y a 20 ans, la tournée du trophée de la Coupe du Monde a rassemblé plus de quatre millions de supporters à travers 182 marchés mondiaux. Elle constitue également une plateforme de valorisation d’actions positives locales. La FIFA met en avant des initiatives écologiques liées à la collecte et au recyclage des emballages, menées en collaboration avec les partenaires locaux.

La Tunisie au rendez-vous du Mondial 2026

Pour rappel, la Tunisie est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet. La sélection tunisienne évoluera dans le groupe F aux côtés des Pays-Bas, du Japon et du qualifié du deuxième barrage européen.