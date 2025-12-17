La Fifa a annoncé mardi la mise en vente de billets à 60 dollars (environ 51 euros) par match pour les supporters des équipes qualifiées au Mondial 2026. Cette annonce intervient après des critiques d’associations de supporters dénonçant des tarifs jugés « astronomiques ». La nouvelle offre s’appliquera à l’ensemble des 104 rencontres, finale comprise.

Une nouvelle catégorie de billets à prix fixe

Dans un communiqué, la Fifa précise le lancement d’une catégorie intitulée « Supporter Entry+ ». Ces billets, proposés à 60 dollars américains chacun, seront disponibles pour tous les matches du tournoi. La Coupe du monde 2026 réunira 48 équipes et se déroulera l’été prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

L’instance dirigeante du football mondial explique que cette mesure vise à « soutenir davantage les supporters qui suivent leur équipe nationale tout au long du tournoi ». La Fifa répond ainsi aux critiques formulées ces derniers jours sur le niveau des prix pratiqués.

Des critiques sur des tarifs jugés excessifs

Jeudi dernier, l’association Football Supporters Europe (FSE) s’était publiquement indignée des « tarifs astronomiques (…) imposés par la Fifa aux supporters les plus fidèles ». L’organisation affirmait avoir pris connaissance de grilles tarifaires « publiées progressivement et confidentiellement » par la Fifa.

Selon les informations avancées par la FSE, un supporter souhaitant suivre son équipe du premier match jusqu’à la finale devrait débourser au minimum 6.900 dollars (environ 6.000 euros). Ce montant représenterait, selon l’association, près de cinq fois le coût observé lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Une forte demande dès la phase de vente

Par ailleurs, la Fifa indique que « 20 millions de demandes de billets ont été reçues à ce jour » durant la phase actuelle de vente par tirage au sort. Cette phase a débuté jeudi dernier, illustrant l’intérêt important pour cette édition élargie de la Coupe du monde.