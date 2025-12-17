Le capitaine du Paris SG, Marquinhos, est « prêt » à disputer la finale intercontinentale face à Flamengo, mercredi à Doha (18h00). Remis d’une fatigue musculaire à la hanche, le défenseur brésilien reste toutefois soumis à une dernière évaluation. L’entraîneur parisien, Luis Enrique, tranchera après l’entraînement quant à sa titularisation.

Marquinhos apte, décision après l’entraînement

Présent en conférence de presse mardi, Luis Enrique a confirmé l’état de forme de son capitaine. « Après l’entraînement, on va voir quel est son état. Demain on va décider s’il débute le match ou pas », a-t-il déclaré. Touché à la hanche, Marquinhos a récupéré et figure parmi les options disponibles pour cette finale.

Flamengo, un adversaire « très difficile à jouer »

Le technicien espagnol a également mis en garde contre la qualité de l’adversaire. Flamengo, auteur d’un doublé championnat–Copa Libertadores, est « une équipe très difficile à jouer », selon Luis Enrique. Le coach parisien dit avoir observé des rencontres « très intéressantes » des Cariocas lors du dernier Mondial des clubs, compétition durant laquelle Flamengo a atteint les huitièmes de finale.

Un précédent face à un club brésilien

Le PSG a déjà croisé un club brésilien cette saison dans le cadre du Mondial des clubs. Les Parisiens s’étaient alors inclinés 1-0 face à Botafogo, dirigé par John Textor. Un rappel qui souligne l’exigence du rendez-vous à Doha.