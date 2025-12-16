L’international italien Gianluigi Donnarumma a remporté le prix The Best – Gardien de but 2025 de la FIFA, mardi à Doha, à l’issue d’une saison marquante réalisée sous le maillot de son ancien club, le Paris Saint-Germain, qu’il a depuis quitté.

Âgé de 26 ans, le portier italien a été distingué pour une année riche en performances décisives et en titres collectifs. Avec le PSG, Donnarumma a remporté quatre trophées, au terme d’un exercice marqué par une domination sur la scène nationale et européenne.

Une finale européenne en point d’orgue

Le moment fort de cette saison reste le clean sheet réalisé lors de la victoire 5-0 contre l’Inter Milan, le 31 mai 2025, en finale de la Ligue des champions de l’UEFA. Une prestation symbolique qui a accompagné le sacre continental du club parisien.

Cette performance en finale s’inscrit dans une continuité. Donnarumma s’est illustré tout au long des tours précédents de la compétition, jouant un rôle central dans le parcours menant le PSG à ce titre européen.

Une saison complète avec le PSG

Outre la Ligue des champions, le gardien italien a enrichi son palmarès avec trois autres titres : la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des champions. Sur la scène internationale, il a également contribué au parcours du PSG jusqu’en finale de la première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

Ces succès collectifs ont renforcé le poids de ses performances individuelles, régulièrement décisives dans les matches à enjeu.

Une reconnaissance et des mots de gratitude

Au moment de recevoir sa récompense, Donnarumma a exprimé sa satisfaction.

« Merci à tous. C’est un grand honneur de recevoir ce titre », a-t-il déclaré.

« Je suis très heureux. J’espère continuer comme ça et faire encore mieux. Merci encore à tous. C’est une très belle récompense. »

Une concurrence relevée

Donnarumma, qui évolue désormais à Manchester City, a devancé plusieurs gardiens de renom nommés pour ce prix : Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer et Wojciech Szczęsny.

Avec ce trophée The Best – Gardien de but 2025, la FIFA consacre une saison où Gianluigi Donnarumma s’est imposé comme l’un des acteurs majeurs du football mondial à son poste.