Le nombre total de permis en cours de validité, à fin octobre 2025, est de 15 dont 14 permis de recherche et 1 permis de prospection, selon le rapport sur “la conjoncture économique (octobre 2025)” que vient de publier l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

Le nombre total de concessions est de 56 dont 44 en production. L’Etat participe, à travers l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolière(ETAP), dans 34 de ces concessions en production, et directement dans trois.

Aucune nouvelle opération d’acquisition sismique ni de forage d’exploration n’a été enregistrée à fin octobre 2025.