La 16e journée du Championnat d’Espagne de football a permis au FC Barcelone de consolider sa position en tête du classement, tandis que le Real Madrid reste à l’affût et que la lutte demeure serrée pour les places européennes.

Vendredi, Gérone est allé s’imposer sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1), lançant une journée marquée par plusieurs succès à l’extérieur.

Samedi, l’Atlético Madrid a assuré l’essentiel face à Valence (2-1), alors que Majorque a dominé Elche (3-1). Le FC Barcelone a, de son côté, confirmé son statut de leader en battant Osasuna (2-0). Espanyol Barcelone a également réalisé une bonne opération en s’imposant à Getafe (1-0).

Dimanche, le Séville FC a signé la victoire la plus large de la journée en écrasant le Real Oviedo (4-0). Le Celta Vigo s’est imposé face à l’Athletic Bilbao (2-0), tandis que le Real Madrid est revenu d’Alavés avec les trois points après un succès 2-1.

Lundi, la rencontre entre le Rayo Vallecano et le Betis Séville s’est soldée par un match nul (0-0). Le match Levante – Villarreal a, quant à lui, été reporté.

Au classement, le FC Barcelone occupe la première place avec 43 points après 17 matches, devant le Real Madrid (39 points). Villarreal complète le podium avec 35 points mais compte deux matches en moins. L’Atlético Madrid suit en quatrième position avec 34 points.

Espanyol Barcelone occupe la cinquième place (30 pts), tandis que le Betis Séville est sixième avec 25 points. En bas du tableau, le Real Oviedo (19e) et Levante (20e) restent en difficulté.