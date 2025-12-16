L’AS Rome a renoué avec la victoire lundi soir en battant Côme (1-0) au Stade olympique, en clôture de la 15e journée du Championnat d’Italie. Ce succès permet aux Romains de rester au contact des équipes de tête et de se relancer après deux défaites consécutives en Serie A.

Un succès précieux après deux revers

La Roma, qui restait sur une série négative, a trouvé l’ouverture à l’heure de jeu. Le Brésilien Wesley a inscrit l’unique but de la rencontre à la 60e minute, signant au passage son troisième but de la saison. Cette réalisation a suffi aux hommes de Gian Piero Gasperini pour empocher trois points importants dans la course aux premières places.

Sans livrer un match prolifique offensivement, l’AS Rome a su préserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final, mettant fin à une période délicate sur le plan comptable.

Un classement resserré en haut de tableau

Grâce à cette victoire, la Roma conserve la quatrième place du classement avec 30 points. Elle revient à trois longueurs de l’Inter Milan, nouveau leader du championnat après son succès sur la pelouse du Genoa (2-1).

Les Romains se rapprochent également de leurs autres concurrents directs. Ils ne comptent plus que deux points de retard sur l’AC Milan, tenu en échec par Sassuolo (2-2), et un seul sur Naples, battu à Udine (1-0). Dans ce contexte, la lutte pour le podium demeure serrée à l’approche de la suite de la saison.

La Roma, dont le dernier titre de champion d’Italie remonte à 2001, reste ainsi pleinement engagée dans la course aux premières places.

Côme marque le pas après une nouvelle défaite

Pour Côme, cette rencontre s’est soldée par une troisième défaite de la saison, la deuxième consécutive. Le club recule à la septième place du classement avec 24 points, perdant du terrain dans la bataille pour les positions européennes.

La soirée a également été marquée par la sortie sur blessure de l’ailier sénégalais Assane Diao. Le joueur, aligné par l’entraîneur Cesc Fabregas, a quitté le terrain dès la 31e minute, sans autre précision sur la nature de sa blessure.