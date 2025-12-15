Le projet « Watani » destiné à stimuler l’entrepreneuriat, renforcer l’innovation et soutenir l’inclusion économique en Tunisie en s’appuyant sur les dynamiques et les compétences de la diaspora, a été lancé lundi 15 décembre 2025 à Tunis.

Une convention a été, dans ce cadre, signée entre la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), l’Agence Française de Développement (AFD) et l’agence de coopération technique française « Expertise France » à l’occasion de la célébration de ses 10 ans en Tunisie.

Moyennant une enveloppe de 5 millions d’euros, le projet

«Watani » est financé par l’AFD et mis en œuvre par Expertise France. Il s’appuie sur le rôle structurant de la CDC dans le développement économique et inclusif national.

« Ce projet incarne notre volonté commune de faire de l’entrepreneuriat un levier de développement inclusif et durable, en mobilisant, notamment, les compétences et les ressources de la diaspora tunisienne », a avancé le Directeur général d’Expertise France, Jérémie Pellet.

Et de poursuivre que ce partenariat va permettre aux 500 entrepreneurs, dont une majorité de jeunes et de femmes, de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour créer ou développer leur entreprise.

Le projet prévoit, également, la régionalisation de The Dot, un centre dédié aux start-up et à la promotion du numérique, ainsi que la création d’une plateforme innovante pour mobiliser l’épargne de la diaspora, a-t-il fait savoir.

Présidé par la CDC, le comité de pilotage du projet rassemble des acteurs nationaux majeurs pour garantir une mise en œuvre cohérente et alignée avec les priorités du pays.

De son côté, la Directrice générale de la CDC Nejia Gharbi,a affirmé que le projet « Watani », s’inscrit dans le cadre de la mobilisation de l’apport de la diaspora tunisienne en Tunisie que ce soit à travers l’instrument épargne diaspora dédié vers l’investissement ou à travers la mise en place de projets au niveau de la Tunisie pour la diaspora de retour en Tunisie ou la collaboration avec l’écosystème entrepreneurial en Tunisie.

Selon les signataires, le projet « Watani » vise à structurer un environnement propice à la création d’opportunités durables et à l’ancrage territorial de l’innovation entrepreneuriale, et ce, en renforçant les structures d’appui, en facilitant l’accès aux ressources, et en reconnectant les talents.

Ce projet s’inscrit dans un contexte où la Tunisie a structuré, depuis plus d’une décennie, un tissu entrepreneurial remarquable porté par l’engagement croisé d’acteurs publics, privés et de la société civile.