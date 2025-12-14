Le Théâtre National Tunisien (TNT) organise un cycle de trois représentations de la pièce “Cloche”, mise en scène par Assem Bettouhami, les 26 et 27 décembre 2025 à 19H00, ainsi que le dimanche 28 décembre à 17H00, à la salle Le 4ème Art à Tunis.

La pièce, portée par la dramaturgie, la scénographie et la mise en scène d’Assem Bettouhami, d’après un texte de Mohamed Chawki Khouja et Assem Bettouhami, et une chorégraphie de Marwan Rouine, réunit sur scène Sonia Zarqa Ayouna, Abdelkrim Bannani, Ridha Jaballah et Marwan Rouine. Le cadre : une soirée exceptionnelle, avec des invités exceptionnels et un dîner spécialement préparé autour d’expériences passées.

La pièce, une production du TNT 2025, cherche à se rapprocher des mondes invisibles, à explorer notre intériorité et à mettre en mouvement les éléments dormants en nous, dans cet espace intermédiaire où se croisent les présences humaines et où émergent les notions de vie et de mort, en interrogeant ainsi le sens de l’existence.