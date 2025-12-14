A l’occasion de la Journée mondiale de la langue arabe (18 décembre), la Médiathèque Gisèle Halimi de l’Institut français de Sousse accueille le 18 décembre 2025 “Terres d’encre et souffles d’exil”, un spectacle qui célèbre la puissance des mots et la mémoire des terres natales, à travers un hommage à des écrivains et poètes ayant su transformer leur pays en paysage d’encre et en géographie d’émotions : Mahmoud Darwich, Abou El Kacem Chebbi, Tahar Bekri, Kateb Yacine, et tant d’autres voix qui façonnent l’imaginaire arabe.

Leurs textes, seront portés par une lecture théâtralisée bilingue, en arabe et en français, et magnifiés par une danse inspirée du souffle même des mots, au fil d’un spectacle qui se présente comme un voyage sensible où les mots deviennent refuge, les paysages renaissent dans l’élan du mouvement, et la mémoire, portée par la poésie, fait revivre la terre que l’on porte en soi.