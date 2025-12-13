L’attaquant tunisien Wahbi Khazri, 34 ans, a annoncé vendredi soir sa retraite, sur le plateau du Late Football Club, émission sportive diffusée sur une chaîne de télévision française privée.

Formé en France mais international tunisien depuis 2013, Khazri met fin à plus de quinze années de carrière professionnelle, tant en club qu’en sélection nationale.

Un parcours riche en clubs

Khazri a débuté sa carrière professionnelle à 17 ans et demi avec Bastia, où il est resté cinq saisons (2009-2014). Il a ensuite rejoint Bordeaux (2014-2016) avant de tenter l’aventure anglaise avec Sunderland (2016-2018). Son passage en Premier League n’a pas été concluant, et il a été prêté à Rennes lors de la saison 2017-2018.

En 2018, il s’engage avec Saint-Étienne, club où il marque l’un des buts les plus mémorables de sa carrière : un lob de 68 mètres contre Metz, en octobre 2021. Khazri quitte ensuite le Forez en 2022 pour rejoindre Montpellier, avec lequel il termine sa carrière de club avec 75 buts en 319 matchs de Ligue 1.

Une carrière internationale marquante

Né à Ajaccio et formé en France, Khazri choisit la Tunisie pour ses sélections seniors en 2013, après avoir évolué dans les équipes de jeunes des deux pays. Avec les Aigles de Carthage, il compte 74 sélections pour 25 buts, devenant le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale, derrière Issam Jemâa.

Khazri a participé à cinq Coupes d’Afrique des Nations consécutives (2013, 2015, 2017, 2019, 2021) et à deux Coupes du Monde. Sur la scène mondiale, il se distingue par des réalisations importantes : un doublé lors du Mondial 2018 contre la Belgique et le Panama, et un but contre son pays natal, la France, à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Dernière apparition et héritage

Son dernier match international remonte au 30 novembre 2022. Avec sa retraite, Khazri clôt un parcours qui symbolise le lien entre les deux rives de la Méditerranée et laisse une place notable dans le panthéon du football tunisien.