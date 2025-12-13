Un centre de recherche et d’innovation de l’entreprise américaine Visteon, spécialisée dans la fabrication de composants automobiles et l’ingénierie logicielle, électronique et mécanique, a été inauguré, vendredi, à Tunis.

Employant 200 ingénieurs tunisiens, ce centre devrait créer de nouveaux emplois pour atteindre 500 ingénieurs dans les années à venir, a indiqué, à cette occasion, Afef Chachi, cheffe de cabinet de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

Et de souligner qu’il marque « une avancée significative » en permettant de passer de la fabrication de composants à la formation de talents capables de développer des solutions innovantes pour Visteon en Tunisie et à l’international.

Présente dans le pays depuis 2005, l’entreprise a déjà créé 560 emplois et prévoit d’en atteindre 900 d’ici 2028, dont près de 40 % d’encadrement.

« Visteon », qui possède 14 usines et 18 centres de R&D dans le monde, est spécialisée dans les systèmes électroniques intelligents, la climatisation et l’éclairage pour les principales marques automobiles, assurant plus de 10 000 emplois à l’échelle mondiale.

La cheffe de cabinet a rappelé l’importance du secteur tunisien des composants automobiles, qui compte plus de 300 entreprises et 120 000 emplois, et dont les exportations ont atteint 3 milliards de dollars en 2024.

Pour le Président directeur général de Visteon, Sachin Lawande, ce centre servira de pôle d’ingénierie stratégique et permettra à l’entreprise de renforcer sa présence dans l’écosystème technologique et industriel tunisien en créant des emplois à forte valeur ajoutée.

« La Tunisie dispose de très bonnes compétences, c’est pourquoi nous avons choisi ce pays pour élargir nos activités dans la fabrication, l’ingénierie et le design », a-t-il précisé.

De son côté, la présidente de l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA), Namia Ayadi, a affirmé que la Tunisie constitue aujourd’hui « un site attractif pour les investissements à forte valeur ajoutée grâce aux compétences tunisiennes », soulignant le choix de Visteon de s’implanter dans le pays.