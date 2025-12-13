L’avancement de la campagne de semis des grandes cultures dans le gouvernorat de Zaghouan a atteint 80%, enregistrant un rythme soutenu ces dernières semaines, et ce malgré des précipitations limitées durant l’automne et le début de l’hiver.

La superficie globale programmée pour la campagne actuelle des grandes cultures s’élève à environ 90 mille hectares, dont 63 mille ha réservés aux céréales (blé dur, blé tendre et orge), 25 mille ha destinés aux fourrages, 1 100 ha consacrés au colza oléagineux et à la betterave sucrière, et 700 ha dédiés aux légumineuses, a précisé le chef du service de la production végétale au Commissariat régional au développement agricole (CRDA), Fraj Hichri à la TAP.

Le responsable a par ailleurs indiqué que la région a réceptionné jusqu’à présent, 26 400 quintaux de semences sélectionnées, sur un besoin estimé à 30 800 quintaux, ainsi que 7 200 quintaux de semences standards, sur un total requis de 25 000 quintaux, selon le responsable régional.

Il a souligné que de nombreux agriculteurs recourent également à leurs propres réserves de semences issues de la récolte précédente, pratique courante dans le secteur.