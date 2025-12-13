“Tango Arabe”, est le spectacle-événement de fin d’année signé du compositeur et pianiste Mohamed-Ali Kammoun qui revient le17 décembre2025 au Théâtre Municipal de Tunis puis le 20 décembre au Théâtre municipal de Sfax, dans une version entièrement revisitée, mêlant compositions inédites, arrangements de grands classiques arabes et des tableaux de danse d’Oumaima Mannai, chorégraphe et danseuse de “24 Parfums”, après une tournée.

L’orchestre de Mohamed-Ali Kammoun accompagne un casting vocal composé de Mohamed Ben Salah (finaliste d’Arab Idol), Oussama Nabli (Lauréat du Grand Prix de la chanson tunisienne) et Abir Greyaa (premier rôle dans la comédie musicale Nawbit Gharam) et de Mongia Sfaxi, pour apporter de la puissance et de grâce à la scène, indiquent les organisateurs.

Cette nouvelle édition du Tango Arabe se compose d’une première partie composée par Mohamed-Ali Kammoun, annonçant son nouveau projet d’opérette pour 2026, et d’une seconde partie qui régale le public en réinventant avec folie et audace de grands succès du répertoire arabe en tangos pour un spectacle dynamique, élégant pour clôturer l’année en beauté.