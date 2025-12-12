La Tunisie s’engage à poursuivre les réformes visant à améliorer le climat des affaires et lever les obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs locaux ou étrangers, a déclaré le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, ajoutant que l’entreprise économique est un levier de richesse nationale et un moteur de croissance.

Intervenant lors de l’ouverture de la 39ème édition des Journées de l’entreprise, organisée par l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE) à Sousse sous le thème ” L’entreprise et le nouvel ordre économique”, le ministre a indiqué que la Tunisie est consciente que la relation entre secteur public et privé est complémentaire et peut transformer les défis en opportunités.

Au cours de son intervention, à laquelle participent un nombre important d’hommes d’affaires, chefs d’entreprises, en plus de jeunes investisseurs et fondateurs de startups, il a ajouté que l’investissement dans les entreprises est un investissement dans la confiance et dans l’avenir.

Il s’agit également d’une voix vers l’ouverture des horizons devant les jeunes afin qu’ils contribuent au développement du pays et à la consolidation de ses acquis, précise le ministre. Et d’ajouter que cela nécessite de lier les entreprises aux centres de recherches et de formation universitaire; d’où l’appel aux chefs d’entreprises d’investir dans l’efficacité énergétique et l’économie verte, en bénéficiant de la richesse du capital humain et des compétences tunisiennes hautement qualifiées.

Dans le même contexte, le ministre de l’Economie et de la Planification a souligné que malgré les difficultés économiques mondiales, le taux de croissance en Tunisie, au cours des neuf derniers mois, a enregistré une amélioration et se situe aux alentours de 2,4%.

Durant la même période, le volume des investissements étrangers a évolué de 28%, sans oublier la maîtrise du déficit commercial avec la disponibilité de réserves en devises équivalent à 105 jours d’importation jusqu’au jeudi 11 décembre 2025, a encore souligné le ministre.

La tendance à la baisse de l’inflation s’est poursuivie au cours des deux derniers mois pour se stabiliser autour de 4,9 %, a-t-il encore affirmé, estimant que ces résultats constituent une motivation pour continuer à travailler afin d’améliorer le climat d’investissement.