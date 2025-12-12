– EV2 incarne la porte d’entrée idéale vers l’univers des modèles 100% électrique de Kia,

– Conçu, développé et prochainement fabriqué en Europe, EV2 renforce l’ancrage régional de Kia,

– EV2 sera assemblé à l’usine Kia de Žilina en Slovaquie, aux côtés de la berline EV4 récemment écoscorée,

– La conférence de presse Kia se tiendra sur le stand de la marque, Hall 5, stand 3, le 9 janvier à 10h40.

Kia dévoilera l’EV2, un SUV électrique du segment B destiné à l’Europe, le 9 janvier 2026 au Salon de l’Auto de Bruxelles. L’événement dans la capitale belge accueillera le public du 10 au 18 janvier 2026.

Le Kia EV2 allie un design affirmé à des technologies modernes et à une connectivité avancée et des fonctionnalités intelligentes, tout en offrant un habitacle spacieux et modulable. Avec son allure distinctive et sa silhouette séduisante, le design du modèle exprime son caractère et illustre parfaitement la philosophie de design « Opposites United » / (L’alliance des contraires) de Kia.

« Avec EV2, nous réaffirmons notre engagement à rendre la mobilité électrique véritablement accessible à un public plus large — sans compromis », a déclaré Marc Hedrich, président et CEO de Kia Europe. « Ce SUV transpose l’innovation et l’esprit de nos modèles électriques de plus grande taille dans un format adapté à un environnement urbain. Conçu, développé et bientôt produit en Europe, nous sommes convaincus qu’EV2 jouera un rôle déterminant dans la construction d’une mobilité plus responsable. »

Le 9 janvier, de 10h40 à 11h00, les journalistes présents au Salon de l’Auto de Bruxelles 2026 pourront découvrir en détail le dernier modèle de la gamme 100% électrique de Kia.

Aux côtés du Kia EV2, Kia présentera les versions GT, sportives et dynamiques de ses modèles EV3, EV4 et EV5.

Conférence de presse Kia

– Date : Vendredi 9 janvier 2026

– Heure : à partir de 10h40

– Lieu : Stand Kia, Hall 5, stand 3