Une séance de “Méditations poétiques – Parents et Enfants et la Chambre des poèmes perdus” se tiendra samedi 20 décembre à 15h à la médiathèque de l’Institut français de Tunisie (IFT).

Animée par Sabrine Ghannoudi et accessible sur inscription, la rencontre propose un temps de méditation poétique destiné aux parents et à leurs enfants, a annoncé l’IFT. Elle se veut un espace de respiration partagée, mêlant lectures, silences et images, afin de recréer un lien plus doux et attentif entre générations.

Une seconde séquence, « La Chambre des poèmes perdus », sera consacrée à des textes rares ou restés dans l’ombre, issus d’auteurs parfois extérieurs au champ littéraire. Présentée comme un hommage aux écritures discrètes et aux formes poétiques oubliées, elle vise à redonner voix à ces œuvres peu connues.

Les inscriptions s’effectuent via un formulaire mis à disposition par l’Institut français de Tunisie.