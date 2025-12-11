Dix éléments sont désormais inscrits par la Tunisie sur la Liste du Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Le dernier ajout fait suite à l’inscription aujourd’hui jeudi, par la Tunisie du khôl arabe sur cette liste, avec la Syrie, l’Iraq, la Jordanie, la Libye, Oman, l’Arabie Saoudite et les Emirats arabes Unis, lors de la 20e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (8-13 décembre 2025) à New Delhi (Inde).

Les dix éléments inscrits par la Tunisie sur la Liste du Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

– “Le khôl arabe” (Dossier arabe -2025),

– “Le henné : rituels, esthétique et pratiques sociales” (Dossier arabe – 2024),

– “Les arts du spectacle chez les Twāyef de Ghbonten” (Dossier tunisien – 2024),

– “Les arts, savoir-faire et pratiques associés à la gravure sur métaux (or, argent et cuivre)” (Dossier arabe -2023),

– “La harissa, savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales” (Dossier tunisien -2022),

– “La calligraphie arabe : connaissances, compétences et pratiques” (Dossier arabe -2021),

– “La pêche à la charfiya aux îles Kerkennah” (Dossier tunisien – 2020),

– “Les savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous” (Dossier maghrébin -2020),

– Les connaissances associées au palmier dattier (Dossier arabe -2019) ,

– “Les savoir-faire de la poterie de Sejnane” (Dossier tunisien – 2018).

Le khôl est une fine poudre noire utilisée comme eye-liner par des personnes de tous les genres, qui sert non seulement de cosmétique mais aussi de protection contre le vent, le sable et le soleil. Présent dans la vie quotidienne, les occasions spéciales et les rituels religieux, il est fabriqué à partir d’ingrédients naturels, la préparation variant en fonction des environnements locaux et des modes de vie. Le khôl est fabriqué à la maison ou lors de rassemblements, principalement par des femmes qui transmettent les connaissances et les savoir-faire associés à leurs filles et petites-filles, souligne l’Unesco.

En Tunisie, les appellations vernaculaires sont Al khôl / Al khôl al ‘arbi.

Le khôl arabe est généralement conservé dans des récipients décoratifs appelés « makhala », qui sont généralement transmis comme des souvenirs de famille. La pratique est également transmise par les traditions orales, les événements des communautés, les écoles et les institutions culturelles.

Outre le fait qu’il est un symbole de l’identité des communautés et un élément clé des routines de beauté quotidiennes, le khôl est utilisé comme remède de guérison physique et spirituelle. Il encourage le dialogue et favorise des échanges fructueux entre les nations ainsi qu’entre les communautés de femmes. Les yeux maquillés à l’aide du khôl constituent également une forme forte d’expression féminine, en particulier dans les sociétés où seuls les yeux sont visibles en raison de la dissimulation du visage.

A noter que le ministère des Affaires culturelles est en train de préparer un dossier de candidature pour inscrire la Jebba tunisienne sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Cette candidature constitue une reconnaissance internationale pour la valeur de ce costume traditionnel comme l’un des plus importants symboles de l’identité nationale et de la mémoire collective de tous les Tunisiens.

En effet, l’inscription de la Jebba ne manquera pas de renforcer le rayonnement culturel de la Tunisie et de contribuer à la préservation de ce patrimoine au vu de le transmettre aux générations futures.

Pour rappel, l’UNESCO est l’organisation des Nations unies qui promeut la coopération dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication afin de favoriser la paix dans le monde. L’Organisation fournit des services essentiels à ses ةtats membres, en établissant des normes et des standards mondiaux, en développant des outils pour la coopération internationale, en produisant des connaissances pour les politiques publiques et en construisant des réseaux mondiaux de sites et d’institutions inscrits sur ses listes.