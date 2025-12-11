La journée de jeudi débutera sous une brume dense sur l’ensemble du pays. L’Institut National de la Météorologie (INM) anticipe ensuite des passages nuageux qui toucheront la majorité des régions. Cette évolution restera progressive, avec des formations plus compactes sur les zones côtières au fil des heures.

Des pluies faibles sur les zones littorales

Les nuages deviendront plus denses près des côtes où l’INM prévoit des pluies faibles. Ces précipitations resteront limitées et ne devraient concerner que les secteurs littoraux. Aucune autre région ne fait l’objet d’un signal particulier dans les prévisions communiquées.

Vent d’Est contrasté selon les régions

Le vent soufflera de secteur Est avec une intensité variable. L’INM annonce un vent relativement fort sur la région de Cap Serrat, tandis qu’il restera faible à modéré sur le reste du territoire. Ces conditions permettront une visibilité globalement correcte après la dissipation de la brume du matin, même si quelques passages nuageux pourront temporairement la réduire.

Mer agitée au Cap Serrat

La mer sera agitée au niveau du Cap Serrat, conformément au renforcement local du vent. Sur les autres côtes, la mer restera peu agitée. Cette différence traduit les variations régionales déjà observées dans les conditions du vent.

Températures stables et fraîches

Les températures maximales se situeront généralement entre 16 et 20 °C. Les hauteurs de l’Ouest enregistreront des valeurs plus fraîches, autour de 14 °C. L’INM ne signale pas de changement notable dans l’évolution thermique par rapport aux jours précédents.