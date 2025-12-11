Le ministre de la santé Mustapha Ferjani et l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite en Tunisie Abdulaziz Al-Saqr ont signé mercredi au siège du ministère, le contrat de construction de “l’hôpital universitaire Roi Salman Ibn Abdulaziz” à Kairouan qui est un projet multidisciplinaire financé par le Fonds saoudien de développement.

A cette occasion, le ministre de la santé a annoncé que le terrain destiné à la construction de cet hôpital sera remis demain jeudi et les travaux seront lancés officiellement.

“Les travaux seront réalisés par des entrepreneurs tunisiens et saoudiens et les délais de construction ne dépasseront pas les 36 mois” a-t-il précisé.

Ferjani a ajouté que la signature du contrat de construction de l’hôpital, bloqué depuis 2017 en raisons du non-respect des engagements par l’entrepreneur précédent, constitue “une relance d’un projet national stratégique”.

Il a précisé que cet hôpital sera construit selon des normes internationales et comprend plusieurs spécialités médicales et des équipements de pointe, qui permettront de rapprocher les services de santé aux habitants de Kairouan et des régions voisines et contribuera également à réduire l’isolement des zones intérieures.

Le ministre de la santé a souligné que ce projet illustre la profondeur des relations de coopération entre la Tunisie et le Royaume d’Arabie Saoudite.

Par ailleurs, Ferjani a affirmé que “l’hôpital Roi Salman Ibn Abdulaziz” ne fait pas partie du projet de la ville médicale des Aghlabides à Kairouan, qui est un projet présidentiel dont les études seront finalisées au début de l’année prochaine dans le cadre d’un protocole d’accord avec la Chine.

Il a précisé que le coût de la ville médicale est estimé à environ dix fois plus que “l’hôpital Roi Salman”, relevant que la date de lancement des travaux sera annoncée ultérieurement.

Pour sa part, l’ambassadeur saoudien a souligné que toutes les conditions sont réunies ainsi la volonté pour assurer le démarrage des travaux de construction de l’hôpital, ajoutant que ce projet sera un modèle à suivre en matière de soins de santé.

L’hôpital Roi Salman Ibn Abdulaziz à Kairouan sera construit sur une superficie totale de 69 000 mètres carrés, dans le cadre d’un don du Fonds saoudien de développement d’une valeur de 85 millions de dollars.

La valeur actuelle du contrat de construction de cet hôpital, mise à part les équipements médicaux, s’élève à environ 143 millions de dollars. Il sera doté de 500 lits avec la possibilité d’extension à 700 lits.

A noter que le ministre de la santé et l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite en Tunisie avaient signé, le 5 septembre 2024, le contrat de lancement des travaux de construction de l’hôpital, mais les travaux ont été bloqués au cours de la dernière période.