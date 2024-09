Le ministre de la santé Mustapha Ferjani et l’ambassadeur d’Arabie Saoudite en Tunisie Abdelaziz Bin Ali Sakr, ont souligné jeudi, au cours d’une cérémonie de signature du contrat de réalisation de l’hôpital universitaire Salman Ibn Abdelaziz à Kairouan, que les travaux de construction démarrent, de manière effective, au cours de la semaine prochaine.

En réponse à une interrogation de la TAP sur la date précise du démarrage des travaux de construction, le ministre de la santé a affirmé que “le coup d’envoi est prévu pour la semaine prochaine”, précisant que la partie tunisienne avait entamé les travaux après l’aménagement d’un lot de terrain acquis auprès de l’agence foncière de l’habitat (AFH).

“Aujourd’hui, c’est une journée historique après la signature de ce contrat avec deux promoteurs: un tunisien et un Saoudien”, a souligné le ministre de la santé, en référence aux parties signataires.

Ferjani a indiqué qu’un suivi quotidien et permanent des travaux de construction sera assuré par le ministère de la santé, soulignant son engagement à aplanir toutes les difficultés entravant la réalisation de ce projet et à réduire la durée des travaux, qui selon les études, prendrait fin après une période de 3 ans.

De son côté, l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite à Tunis Abdelaziz Ben Ali Sakr a affirmé que les travaux de construction de l’hôpital de Kairouan débuteront, la semaine prochaine.

Et d’ajouter: ” C’est une journée mémorable dans l’histoire des deux pays, notamment après la signature du contrat de démarrage des travaux de construction de l’hôpital universitaire de Kairouan”.

L’ambassadeur Saoudien a déclaré aux médias que “ce projet avait pris du retard mais qu’il arrivait au moment opportun et sera réellement concrétisé après la signature de ce contrat”.

Il a relevé que son pays s’emploie à impulser les relations de coopération bilatérale entre les deux pays, rappelant que cet hôpital qui comprend plusieurs spécialités avec une capacité de 500 lits, a bénéficié d’un don du fonds saoudien pour le développement, d’un montant de 85 millions de dollars.

“L’hôpital universitaire du Roi Salman Ibn Abdelaziz à Kairouan constitue l’un des plus grands projets dans la région du centre de la Tunisie qui permettra de renforcer l’infrastructure sanitaire et de faire bénéficier les citoyens issus des régions avoisinantes d’une plus large couverture des soins de santé ” a-t-il souligné.

A noter qu’un mémorandum d’entente a été signé en juillet 2017 entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite portant sur le financement du projet de construction de l’hôpital universitaire du Roi Salman Ibn Abdelaziz à Kairouan dans le cadre d’un don du Fonds Saoudien pour le développement d’un montant de 85 millions de dollars. La coût global de ce projet s’élève à 144 millions de dollars.