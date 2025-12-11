Le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) Brahim Bouderbala a appelé les institutions de l’État à se préparer à faire face à la détérioration de la situation résultant de politiques inefficaces datant des périodes précédentes, qui comportaient en elles toutes formes d’injustice, d’oppression et de corruption.

Dans son discours prononcé lors de la dernière séance plénière conjointe avec le Conseil National des Régions et des Districts (CNRD)sur le projet de loi de finances 2026, Bouderbala a souligné l’ampleur des enjeux et des défis qui nécessitent l’élaboration de programmes, de plans et de stratégies sectoriels pour créer des opportunités de développement en Tunisie.

Dans son discours, Bouderbala a souligné la nécessité de consolider les indicateurs de développement positifs enregistrés insistant sur l’importance de redoubler d’efforts pour générer richesse, croissance et équité pour toutes les régions et toutes les catégories sociales.

Dans ce contexte, il a relevé que l’examen prochain du plan de développement 2026-2030 sera l’occasion de réaffirmer l’unité, la coopération et la complémentarité entre les institutions de l’Etat, selon un communiqué publié mercredi par l’ARP.

Par ailleurs, le président du parlement a réaffirmé l’attachement aux choix adoptés depuis le 25 juillet 2021, visant à affirmer la souveraineté nationale et à raffermir le rôle social de l’Etat.