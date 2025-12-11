L’intelligence artificielle (IA) pourrait devenir un instrument majeur dans la lutte contre la corruption, sous réserve de garantir un cadre éthique et juridique robuste. C’est la principale conclusion d’une réunion tenue mardi 9 décembre à Tunis, à l’occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption.

Organisée par la Direction générale de la gouvernance et de la prévention de la corruption (Présidence du Gouvernement) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la rencontre a rassemblé des institutions nationales et des experts.

Les participants ont exploré le potentiel prédictif de l’IA pour anticiper les risques de corruption grâce à l’analyse de données massives, et examiné des expériences internationales inspirantes. Les débats ont souligné la capacité de ces technologies à renforcer la transparence, l’intégrité et la confiance des citoyens dans la gestion publique.

Cependant, les intervenants ont confirmé qu’une gouvernance moderne ne saurait se réduire à l’adoption d’outils technologiques, mais exige un socle éthique solide, des institutions engagées et un dialogue constant entre les pouvoirs publics et les experts pour garantir le déploiement d’une IA responsable

Annoncée sur la page Facebook du PNUD – Tunisie, cette rencontre marque une étape dans la réflexion tunisienne sur l’utilisation des technologies émergentes au service de la bonne gouvernance et de la prévention de la corruption.