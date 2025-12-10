Le FC Barcelone a signé une victoire importante contre Eintracht Francfort (2-1), mardi soir, au Camp Nou, dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce succès permet aux Catalans de reprendre confiance après deux rencontres européennes sans victoire.

Ouverture du score allemande

Comme lors de six autres occasions cette saison, le Barça a concédé l’ouverture du score. Knauff a surpris la défense catalane à la 21e minute, offrant l’avantage à Francfort. La formation espagnole a toutefois su réagir rapidement après la pause, inversant le scénario du match en seulement trois minutes.

Koundé et la tête victorieuse

En début de seconde période, Koundé a égalisé de la tête sur un centre de Rashford à la 50e minute. Trois minutes plus tard, il a récidivé sur un service de Lamine Yamal, donnant l’avantage définitif au Barça. Les Catalans ont ensuite su conserver leur avantage, malgré une défense encore fragile, en contrôlant les percées des jeunes attaquants français Jean-Mattéo Bahoya et Elye Wahi.

Classement et prochaines échéances

Avec ce succès, le FC Barcelone atteint la quatorzième place du classement du groupe, totalisant 10 points. Pour valider leur billet pour les huitièmes de finale, les champions d’Espagne en titre devront encore s’imposer en janvier face à deux adversaires considérés comme abordables : le Slavia Prague et Copenhague. Les observateurs soulignent cependant que la solidité défensive reste un point critique pour nourrir de plus hautes ambitions en Ligue des champions.

Retour des grandes soirées européennes

Les supporters blaugranas retrouvaient mardi l’ambiance des grandes soirées européennes au Camp Nou, pour la première fois depuis 1.140 jours, après la dernière ouverture partielle en 2022. Ce retour a rappelé aux spectateurs l’importance de combiner spectacle offensif et rigueur défensive pour atteindre les phases finales de la compétition.