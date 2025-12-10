Le Club Bruges reçoit Arsenal ce mercredi 10 décembre pour la 6ᵉ journée de la Ligue des champions. Une rencontre aux enjeux très contrastés : les Belges luttent pour sauver leur campagne européenne, tandis que les Gunners visent à conforter leur première place.

Enjeux et dynamique des équipes

Le Club Bruges traverse une période difficile en Europe. Avec seulement 4 points et une 26ᵉ place, les Belges ont subi plusieurs revers récents, dont une lourde défaite contre le Sporting (3-0) et une contre-performance en championnat face à Saint-Trond.

Arsenal, à l’inverse, survole la compétition. Les Gunners sont leaders avec 15 points et restent invaincus après cinq succès consécutifs, dont une victoire 3-1 contre le Bayern Munich. Malgré plusieurs absences notables (Gabriel Magalhaes, Cristhian Mosquera, Kai Havertz et possiblement Leandro Trossard), un seul point suffira à Arsenal pour assurer la première place du groupe.

Chaîne et horaire

Le match Club Bruges – Arsenal débutera ce mercredi 10 décembre à 21h au stade Jan Breydel.

La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur CANAL+ Sport.