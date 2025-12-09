Mardi 9 décembre 2025, à 21h00, l’Atalanta Bergame accueille Chelsea pour la 6ᵉ journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, dans un match décisif pour la qualification aux phases éliminatoires. Les deux équipes comptent 10 points chacune, et le différentiel de buts pourrait jouer un rôle crucial dans ce duel à enjeux.

Les forces et faiblesses des deux équipes

L’Atalanta arrive avec une dynamique positive : trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs, avec 11 buts marqués et 6 encaissés. Toutefois, l’absence de Sulemana et Bakker pourrait compliquer la tâche de l’entraîneur pour aligner son équipe type.

Chelsea, de son côté, affiche un bilan plus mitigé avec deux victoires, deux matchs nuls et une défaite. La défense reste solide, mais les nombreuses absences — Mudryk, Colwill, Sterling, Lavia, Essugo et Slonina — contraignent l’équipe à puiser dans son banc.

Diffusion TV et streaming

Le match Atalanta Bergame – Chelsea sera diffusé en direct sur Canal+ Live et disponible en streaming à partir de 21h00 depuis la New Balance Arena.