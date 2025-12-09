Le vernissage de l’exposition sur “Les peintres de l’Ecole de Tunis” aura lieu à la TGM Gallery à la Marsa dès 17h, avec la présentation au public de plus de 40 œuvres, dont certaines puisées de collections privées, qui soulignent le parcours artistique d’un courant qui a marqué les arts-plastiques en Tunisie et mettre en relief ce riche patrimoine pictural.

Le public passionné pourra découvrir des œuvres des fondateurs et des membres de l’Ecole de Tunis avec Pierre Boucherle (1894-1988), Antonio Corpora (1909-2004), Moses Levy (1885/1968), Jules Lellouche (1903/1963), Aly Bellagha (1924-2006), Jallel Ben Abdallah (1921-2017), Fethi Ben Zakour (1947), Brahim Dhahak (1931-2004), Amar Farhat (1911-1987), Abdelaziz Gorgi (1908/1928), Hassen Soufy (1937), Hedi Turki (1922/2019), Zoubeir Turki (1924 /2006) et YahiaTurki (1903/1969).

Cette exposition se poursuivra jusqu’au 18 janvier 2026.