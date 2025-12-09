Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) a publié sur sa page la liste des projets de films retenus par la commission tuniso-italienne d’aide au développement d’œuvres cinématographiques pour la session 2024-2025.

Bénéficiant chacun d’une subvention de 50 000 dinars tunisiens, les deux projets de coproduction mentionnés sur la liste sont une fiction et un documentaire à savoir “Les sept jours”, une fiction d’Ines Ben Othman (Yol Films House, Tunisie, et Flicktales, Italie), et “Maurizio Valenzi et les Italiens de Tunis”, un documentaire de Mohamed Challouf (Caravane Production, Tunisie, et Casa del Vision SRL, Italie).

Il est à rappeler qu’en vertu d’un accord signé le 11 mai 2018 entre le CNCI et la Direction générale du cinéma au ministère de la Culture italien (DGC-MIC), un fonds bilatéral d’aide au développement a été créé afin d’encourager les coproductions artistiques tuniso-italiennes d’œuvres cinématographiques de long métrage.

Ce fonds est destiné à accorder des subventions de codéveloppement non remboursables à des projets entrant dans le cadre de l’accord de coproduction cinématographique tuniso-italien conclu le 29 octobre 1988 entre l’Italie et la Tunisie.

Chaque année, un appel à projets est lancé conjointement par le CNCI et la DGC-MIC. Les subventions sont attribuées après consultation de la commission tuniso-italienne d’aide au développement, composée de six membres : trois désignés par le CNCI et trois par la DGC-MIC.

Les projets sont évalués sur plusieurs critères, notamment la qualité artistique, le potentiel de circulation de l’œuvre sur les marchés tunisien, italien et international, ainsi que la contribution du projet au renforcement des relations entre les producteurs tunisiens et italiens.