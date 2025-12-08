Le sélectionneur du Burkina Faso, Brama Traoré, a communiqué lundi la liste des 25 joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025), prévue du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Le groupe convoqué présente un mélange d’expérience et de talents confirmés, à l’image du capitaine Bertrand Traoré et de l’attaquant Dango Ouattara, tous deux attendus comme leaders offensifs des Étalons.

Des cadres présents, un jeune talent absent

Si la sélection se veut compétitive, l’absence du jeune défenseur Ismaëlo Ganiou, auteur de prestations remarquées avec le RC Lens, constitue la principale surprise de la liste. Traoré a privilégié la stabilité de sa défense, menée par Steeve Yago, Issoufou Dayo et Edmond Tapsoba, cadre du Bayer Leverkusen.

Le sélectionneur a également rappelé ses milieux habituels, dont Blati Touré, Aziz Ki et Gustavo Sangaré, tandis que le trio offensif Traoré – Ouattara – Lassina Traoré incarne les principales armes du Burkina.

Objectif : décrocher enfin un premier titre continental

Face à la presse, Brama Traoré a réaffirmé l’ambition de ses joueurs d’aller au bout de la compétition.

« Il faut aller chercher la coupe. Nous voulons inscrire une page glorieuse dans l’histoire de notre football, et cela passe par une victoire en finale », a-t-il déclaré, rappelant que les Étalons ont déjà accroché l’argent et le bronze dans leur histoire.

Cette volonté s’inscrit dans une dynamique collective forte, soutenue par une ossature expérimentée qui a l’habitude des grandes compétitions africaines.

Une préparation perturbée par la décision de la FIFA

Le sélectionneur a toutefois regretté le report au 15 décembre de la date de libération des joueurs africains, imposé par la FIFA. Cette décision prive le Burkina Faso de la possibilité de programmer des matchs amicaux avant le coup d’envoi du tournoi, une phase cruciale pour ajuster les derniers détails tactiques.

La liste officielle des 25 Étalons

Gardiens

Hervé Koffi (SCO Angers)

Kylian Baasba Nikiéma (ADO Den Haag)

Soufiane Farid Ouedraogo (Al-Hilal)

Défenseurs

Yacouba Nasser Djiga (Glasgow Rangers)

Adamo Nagalo (PSV Eindhoven)

Issoufou Dayo (Umm Salal)

Edmond F. Tapsoba (Bayer Leverkusen)

Issa Kaboré (Wrexham FC)

Kan Guy Arsène Kouassi (FC Lorient)

Steeve Farid Yago (Aris Limassol)

Abdoul Rachid Ayindé (La Gantoise)

Milieux

Ismahila Ouédraogo (Odense Boldklub)

Saïdou Simporé (Al Ahly Benghazi)

Ibrahim Blati Touré (Pyramids FC)

Gustavo Fabrice Sangaré (FC Noah)

Stéphane Aziz Ki (Wydad Casablanca)

Cédric Badolo (Spartak Trnava)

Mohamed Zoungrana (MC Alger)

Attaquants

Bertrand Isidore Traoré (Sunderland)

Georgi Minoungou (Seattle Sounders)

Dango Ouattara (Brentford)

Bi Kalou Cyriaque Irié (SC Fribourg)

Pierre Landry Kaboré (Hearts of Midlothian)

Lassina Franck Traoré (Shakhtar Donetsk)

Ousséni Bouda (San José Earthquakes)

Le calendrier du Burkina Faso en phase de groupes

Les Étalons évolueront dans le groupe E, en compagnie de l’Algérie, de la Guinée équatoriale et du Soudan.

1re journée – 24 décembre

13h30 : Burkina Faso – Guinée équatoriale

(Stade Mohammed V, Casablanca)

2e journée – 28 décembre

18h00 : Algérie – Burkina Faso

(Stade Moulay El Hassan, Rabat)

3e journée – 31 décembre

17h00 : Burkina Faso – Soudan

(Stade Mohammed V, Casablanca)