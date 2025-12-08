Le PDG de l’Office national de l’huile (ONH), Moez Ben Omar, a annoncé que les prix de l’huile d’olive dans les huileries varient actuellement entre 11 et 14 dinars le litre, selon la qualité, la variété et la région de production. Il s’exprimait lors d’une journée d’information organisée par l’École supérieure de Commerce de Tunis, à l’occasion de la Journée mondiale de l’olivier.

Ben Omar a expliqué que ces prix reflètent les écarts entre les huiles extra vierges, vierges et ordinaires, ainsi que les différences liées aux zones de récolte. Il a précisé que ce niveau reste étroitement suivi par l’ONH, dans un contexte de forte activité au démarrage de la campagne oléicole.

Objectif : concilier revenus des agriculteurs et pouvoir d’achat

Le PDG a rappelé que l’objectif de l’Office consiste à maintenir un équilibre entre les revenus des agriculteurs et la capacité d’achat des consommateurs. Il a indiqué que la saison progresse à un rythme soutenu, porté par l’intensification des opérations de cueillette, de transport et de collecte.

Selon lui, ces opérations sont assurées à la fois par les intervenants privés et par l’ONH, qui a commencé, depuis novembre, à recevoir des quantités directement auprès des agriculteurs et des huileries. Cette intervention s’inscrit dans la mise en œuvre de la décision d’achat de l’Office pour la campagne 2025/2026, principalement au profit des petits producteurs.

Commercialisation et diversification des marchés

Moez Ben Omar a souligné l’importance accordée par le ministère de l’Agriculture à la commercialisation, considérée comme un maillon essentiel de la filière. Il a rappelé que les efforts portent autant sur l’encouragement de la consommation locale que sur la diversification des débouchés internationaux.

Il a fait état d’une croissance notable des exportations d’huile d’olive biologique et conditionnée au cours des dernières années. Cette dynamique renforce la présence de l’huile tunisienne sur plus de soixante marchés internationaux.

Intervention de l’ONH en soutien aux petits agriculteurs

L’ONH a commencé, depuis la mi-novembre 2025, à acheter l’huile des petits agriculteurs afin de soutenir leur capacité de commercialisation en début de campagne. Cette mesure vise à fluidifier le marché, stabiliser les prix et renforcer la structuration de la filière.